Fener Tadic’i bırakmıyor

Tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını sürdürürken, şimdiden iç transferde de temaşalara başladı. Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Dusan Tadic'in sarı-lacivertli takımdaki istikrarlı performansı dikkat çekiyor. Önceki sezondan bu yana 76 resmi maça çıkan Fenerbahçe'de, Tadic bu müsabakaların 75'inde sahada yer aldı.

AJAX DA İSTİYOR

Takımına 23 gol, 23 asistlik skor katkısı veren Sırp yıldız, diğer istatistiklerde de başarılı bir grafik sergiliyor. Eski kulübü Ajax, 2 sezonluk kontrat ve ardından da antrenör olarak devam konusunda nabız yoklarken Fenerbahçe cephesi de 1 sezonluk sözleşme teklif edecek. Senelik 4 milyon Euro kazanan oyuncuya yönetim aynı rakamı önerecek.