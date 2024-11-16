Kartal Vargas’ı istiyor

Zirvenin gerisinde kalan ve devre arasında önemli takviyeler yapması beklenen Beşiktaş sol kanat içi tanıdık bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, ülkemizde daha önce Adana Demirspor forması giyen ve sonrasında Espanyol'dan Çin ekibi SH Port'a giden Matias Vargas ile ilgileniyor. Siyah-beyazlı İstanbul ekibinin Arjantinli kanat oyuncusu ile kısa süre içerisinde temas kurması bekleniyor.

ELİNİ ÇABUK TUTACAK

İlk gelen haberlere göre 27 yaşındaki oyuncunun da Türkiye'de yeniden forma giyme fikrine sıcak baktığı bildirildi. Vargas'ın, Çin temsilcisinde olan kontratı ise yıl sonunda bitecek. Beşiktaş Yönetimi de Vargas'ın bonserisinin elinde olması sebebiyle elini çabuk tutmaya çalıştığı belirtildi. Teknik heyetin de yıldız oyuncunun takıma katılması fikrine onay verdiği öğrenildi.