Zafere 1 kaldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Uluslar B Ligi 4. Grup'ta beşinci maçında Galler ile Kayseri'deki mücadelede berabere kalarak fırsat tepti. Kırmızıbeyazlılar, Kerem'in bir penaltı atışı kaçırdığı maçı golsüz eşitlikle noktalayarak, 11 puana yükselirken liderliğini korudu. En yakın rakibi Galler ise 9 puanla zirve takibini sürdürdü. Milliler, A Ligi'ne direkt yükselme şansını son maça taşırken, yarın deplasmanda karşılaşacağı Karadağ'ı yenmesi halinde direkt hedefine ulaşacak. Grupta 5 maçta da puan alamayan Karadağ'ın yükselme şansının kalmaması A Milli Takım için avantaj olarak değerlendiriliyor.

TEK HEDEF GALİBİYET

Son hafta maçında Galler ise yarın sahasında 7 puana sahip İzlanda ile karşılaşacak. A Milli Takım, grubun son maçında Karadağ ile berabere kalması durumunda Galler'in liderlik için İzlanda'yı 3 farkla mağlup etmesi gerekecek. İzlanda'nın da ikincilik şansının sürdüğü tabloda, Galler'i A Milli Takım'dan daha zorlu bir 90 dakika bekliyor. Milliler, Karadağ'ı mağlup etmesi durumunda ise Galler-İzlanda maçının skoruna bakılmaksızın A Ligi'ne yükselecek. Yarın Karadağ'daki gurbetçilerin yanı sıra Türkiye'den birçok sporseverin A Milli Takım'a destek vermesi bekleniyor.

CİHAN VE GÖKHAN KADROYA ÇAĞIRILDI

Galler ile oynanan karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen milli futbolcu Abdülkerim Bardakçı kamptan ayrılırken yerine Ümit Milli Takımı'ndan Cihan Çanak kadroya dahil edildi. Ayrıca Kayserispor'un 30 yaşındaki deneyimli futbolcusu Gökhan Sazdağı, A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna alındı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, "Böyle bir atmosferde, böyle bir performans gösterdiğimiz bir maçta galip gelmek isterdik. Avantajımız var. Hedefimiz A Ligi'ne çıkmak. O yüzden hedefimiz doğrultusunda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

KAPTAN ÇALHANOĞLU KEREM'E SAHİP ÇIKTI

KAPTAN Hakan Çalhanoğlu, milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'nun kaçırdığı penaltı için, "Penaltılar kaçabilir, biz onu motive etmeye çalıştık. Şimdi toplantıda da söyledim, arkasında dağ gibi ailesi var. Penaltılar her zaman yüzde 50-50'dir. Hiç sorun yok, önümüze bakacağız" dedi.