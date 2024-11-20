İzmirspor liderliği kaptı

BÖLGESEL Amatör Lig (BAL) 7. Grup'un 8. haftasında İzmirspor liderlik koltuğunu kaptı. Geçtiğimiz hafta sonu evinde konuk ettiği Asarlık Spor Kulübü'nü 4-1 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 2 basamak yükselip zirveye kuruldu. Balçova Belediyesi Sahası'nda konuk ettiği rakibini Sezer'in 2, Umut Kaya ve Aytaç'ın golleriyle deviren İzmir ekibi, Teknik Direktör Ahmet Saray yönetiminde 14 yıl süren profesyonel lig hasretini dindirmeyi hedefliyor. 8 hafta sonunda 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 2. sıradaki Denizli Güreller'in 1 puan önünde haftayı 1. sırada tamamlayan Şimşekler, pazar günü deplasmanda Balçovaspor'un konuğu olacak.