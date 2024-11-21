Egeli Ali Ataberk Avrupa şampiyonu

EGE Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ali Ataberk Gürbüzcan Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldu. Atina'da yapılan Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında Türk Milli Takımı 10 altın, 14 gümüş ve 19 bronz toplamda 43 madalya ile takım halinde Avrupa ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. Ali Ataberk de 60 kg Low Kick kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcuyu tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Öğrencilerimiz milli formayı giyerek ülkemizi pek çok branşta temsil ediyorlar. Avrupa Şampiyonu olan Ali Ataberk Gürbüzcan'ı tebrik ediyor, uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil eden genç sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum" dedi.