Egeliler devlere karşı

Ege Bölgesi'ni Trendyol Süper Lig'de temsil eden iki ekip Göztepe ve Sipay Bodrum FK hafta sonu yıldızlar topluluğu kadrosu, yüksek bütçesi, yaşadığı şampiyonluklarla ülkenin dev kulüpleri Galatasaray ve Beşiktaş'la kozlarını paylaşacak. Bodrum FK'nın cumartesi günkü rakibi Galatasaray 262 milyon Euro'luk değeriyle Süper Lig'in en pahalı takımı olarak göze çarparken, Göz-Göz'ün İstanbul'da konuk olacağı Beşiktaş ise 139 milyon Euro ile 3. sırada bulunuyor. Aslan'ın en değerli oyuncusu 75 milyon Euro'luk değeriyle Victor Osimhen. Bodrum'un toplam maliyetinin 20 milyon Euro olduğu düşünülünce, Ege temsilcisi mali olarak dev bir ekibe karşı mücadele edecek.

SARI-KIRMIZILILAR İLK PEŞİNDE

Türkiye'nin devler arenasında Avrupa Kupaları'nı hedefleyen Göztepe'nin pazar günü kozlarını paylaşacağı Beşiktaş yıldız isimleriyle dikkat çekiyor. 17 milyon Euro'luk piyasa değerindeki Portekizli orta saha Gedson Fernandes, milli yıldız Semih Kılıçsoy, Rafa Silva ve golcü Immobile'li Kartal, ligde kötü günler geçirse de 21 puanla 5. sırada yer alıyor. 18 puana sahip Göz- Göz, rakibini İstanbul'da devirip hem ilk dış saha galibiyetini almak, hem de rakibini puan olarak yakalayıp Avrupa diri tutmayı hedefliyor.