Aslan’dan Ada çıkarması

Süper Lig ve Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, devre arasında güçlendirmek için harekete geçti. Özellikle sol kanadını güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Osimhen transferiyle Avrupa'da büyük sükse yapan Aslan, bunu kullanarak bir yıldıza daha sarı-kırmızılı formayı giydirmek istiyor.

GARDİ'YE TAM YETKİ

Cim-Bom'un hücam hattı için düşündüğü ismin Tottenham ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sol kanat oyuncusu Heung-Min Son oldağa iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferinde büyük rol oynayan menajer George Gardi'ye tam yetki verdi. İngiliz ekibiyle sözleşme uzatmaya sıcak bakmayan Güney Koreli yıldız ile Barcelona da ilgileniyor. Ancak İspanyol ekibinin yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle Son'un Barça'ya sıcak bakmadığı belirtildi. Sol beke de takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, bu bölgeye ise Crystal Palace'tan Tyrick Mitchell'i hedef aldığı öne sürüldü. Sezon sonunda mukavelesi bitecek 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun Manchester United tarafından da istenildiği belirtildi. Palace kulübü, oyuncuyu mukavele uzatma konusunda ikna edemedi. Bu sebeple devre arasında ayrılık ihtimali kuvvetli. Başarılı futbolcunun Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı iddia edildi.