Kartal’ın hedefi Chukwueze

Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına başlayan Beşiktaş, rotasını İtalya'ya çevirdi. Kartal'da ara transfer çalışmaları devam ederken gündeme son olarak Milan'ın kanat oyuncusu Samuel Chukwueze geldi. İtalya'da aradığını bulamayan yıldız kanat oyucusu ayrılmak istediğini yönetime iletirken, Milanlı kurmaylarda kiralanmasına sıcak bakıyor ve gelen teklifleri değerlendirecek.

Chukwueze ile Beşiktaş'ın yanı sıra İngiliz ekibi Everton da takip ediyor. Ancak Nijeryalı oyuncunun vatandaşı Osimhen ile sık sık telefonla görüştüğü ve Türkiye hakkında bilgiler aldığı gelen haberler arasında. Osimhen'e burada duyulan büyük ilgi ve kısa bir sürede çok sevilmesinden dolayı 25 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'ı tercih edebileceği söyleniyor. Bu sezon Milan'da 13 maça çıkan Chukwueze, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 6 kez ilk 11'de görev alan oyuncu, Nijerya Milli Takımı'nda da 38 maçta 5 gol attı.

BEŞİKTAŞ'TA MUÇİ ŞOKU

Beşiktaş Kulübü resmi sitesinden yapılan açıklamada Arnavut oyuncu Ernest Muçi'nin milli takımdaki sakatlığına dair bilgiler paylaştı. Siyah beyazlılar Muçi'nin sol uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini duyurdu. Sahalardan 2-3 hafta uzak kalacağı öğrenilen yıldız oyuncunun Göztepe, Maccabi ve Hatay maçlarında oynaması beklenmiyor. Muçi'nin Fenerbahçe derbisine yetişmesinin de zor olduğu belirtildi