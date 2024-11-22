Menemen FK telafi peşinde

NESİNE 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen FK, son maçtaki mağlubiyeti telafi etmek istiyor. Ligde oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet alarak toplam 28 puan elde eden sarı-lacivertli ekip, bu hafta geçtiğimiz hafta Somaspor karşısındaki alınan yenilgiyi unutturmak istiyor. Gurbette Diyarbekirspor ile kozların paylaşacak İzmir temsilcisi, yeniden zirveye oturarak iddiasını kanıtlamayı hedefliyor. Bu sezon gurbette gösterdiği performans ile ligin dış sahada en çok puan toplayan 3. takımı konumunda bulunan Menemen, bu istatistiği sürdürmek için mücadele edecek. İzmir ekibinin lider 68 Aksaray ile arasında 3 puanlık bir fark bulunuyor.