Turgutlu’nun hayali yine ertelendi

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta son sıradan kurtulma mücadelesi veren 7 Eylül Turgutlu 1984'ün bu hafta pazar günü Mardin 1969 Spor'u ilçede ağırlama hayali yine ertelendi. Bu sezon hiçbir iç saha maçında rakipleriyle Turgutlu'da karşılaşamayan kırmızı-siyahlılar, stadın bu hafta sonu açılacağı gündeme gelse de hayallerini Niğde Belediyespor maçına öteledi. Taraftarlar bu eziyetin son bulmasını isterken Mardin 1969 maçı öncesi yine hayal kırıklığına uğradı. Bu sezon oynadığı 5 iç saha maçı için Manisa ve Uşak'a taşınan 7 Eylül Turgutlu'nun ligin Mardin randevusunu Mümin Özkasap Stadı'nda oynayacağı öğrenildi