Altay’da Ceyhun Gülselam dönüyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta pazar günü deplasmanda düşme hattındaki rakiplerinden Afyonspor'la kritik bir müsabakaya çıkacak Altay'da iyileşen ön libero Ceyhun Gülselam'ın forma giyebileceği öğrenildi. Darbeye bağlı aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle son 3 haftada oynanan Adana 01 FK, Altınordu (D) ve Sarıyer karşılaşmalarında görev yapamayan 36 yaşındaki futbolcunun Afyonspor randevusunda süre alacağı öğrenildi. Ligde 5 puanla 17'nci sırada yer alan İzmir temsilcisi, 1 puanı bulunan son sıradaki rakibini yenerek ligdeki 2'nci galibiyetini almaya çalışacak. Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Özgür, Deniz ve Mehmet Gündüz kadroda yer almayacak. Öte yandan Topladığı 5 puanla 17'inci sırada yer alan İzmir ekibi, 1 puanla 18'inci basamakta bulunan Afyon ekibi ile kozlarını paylaşacak. Galibiyet hasretine son vermek ve lige tutunmak adına kritik olan mücadele öncesi Vahdettin Heyal, Altay taraftarının Afyon deplasmanına ulaşım masraflarını üstlendiğini açıkladı. Siyah-beyazlılar kritik deplasmanda takımlarının yanlarında yerini alacak.

MENEMEN FK HEDEFE KİLİTLENDİ

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, yarın Diyarbekirspor önünde yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor. Geçtiğimiz hafta taraftarı önünde Ege derbisinde Somaspor'a 3-1 mağlup olarak üçüncü sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, rakibini gurbette mağlup ederek yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmak istiyor. İzmir temsilcisi geride kalan 12 haftada 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 28 puan toplayıp 3. sırada yer aldı. Güneydoğu ekibi ise 5 beraberlik ve 7 yenilgiyle 5 puan aldı ve 17. sırada konumlandı. Menemen FK Teknik Direktörü Burhanettin Basatemur, Diyarbekir müsabakasına iyi hazırlandıklarını belirtti. Evlerinde aldıkları Somaspor mağlubiyetini unutturmak istediklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Soma maçından gerekli dersleri çıkardık. Diyarbekirspor maçıyla birlikte yeniden çıkışa geçeceğiz" diye konuştu.

BORNOVA 1877 ÇIKIŞA GEÇECEK

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta zor günler geçiren Bornova 1877, çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Sezona iyi başladıktan sonra düşüşe geçen ve Play-Off hattından çıkma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yeşil-beyazlılar, yarın sahasında ağırlayacağı Silifke Belediyespor maçını çıkış maçı olarak görüyor. Velimeşespor'u yendikten sonra Muşspor ve Kahramanmaraşspor'la berabere kalıp, Anadolu Üniversitesi'ne mağlup olan İzmir temsilcisi, üç maçtır galibiyete hasret. Teknik direktör Ercan Kılıç yönetiminde sadece 1 galibiyet alabilen Bornova 1877'de Silifke Belediyespor önünde alınacak olası bir yenilginin ardından radikal kararlar alınmasının gündemde olduğu da konuşuluyor. Bornovalı taraftarlar da sosyal medya hesaplarında örgütlenerek takıma destek vermek için çağrıda bulunuyor.