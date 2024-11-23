Bodrum’da tarihi gün

Trendyol Süper Lig'de ateş hattından kurtulmak isteyen Bodrum FK, milli aranın ardından bugün evinde lider Galatasaray ile oynayacak. Kritik müsabakayı Ali Metoğlu yönetecek. Bodrum Şehir Stadı'nda saat 19.00'da rakibini konuk edecek yeşil-beyazlılar, tarihinde ilk kez Galatasaray'la karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma öncesi ilçe geri sayıma geçerken taraftarlar ise biletleri tüketti. Biletler VIP tribünü 15 bin, maraton 5 bin, kale arkaları ise 2 bin 500 TL'den satıldı. Tarihi günde takımlarını yalnız bırakmak istemeyen futbolseverler günler öncesinden biletlere yoğun ilgi gösterdi.

"HAYALİMİZ GALİBİYET"

Teknik direktörlük kariyerinde 5'inci kez Galatasaray'a rakip olacak Bodrum FK'nın çalıştırıcısı Volkan Demirel, Bodrum'un büyük bir heyecan yaşadığını dile getirdi. Galibiyeti hayal ederek çalıştıklarını belirten Demirel, "Galatasaray'ın güçlü yanlarını biliyoruz. Oyuncuların kapasitesi ve kalitesi belli. Biz mücadele ederek puan ya da puanlar alırsak mutlu olacağız" dedi. Bodrum FK'da idmanda ayağı burkulan stoper Ali Aytemur'un henüz takımla çalışmalara katılmadığı ve tecrübeli oyuncunun durumunun maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi.

GALİBİYETE HASRET KALDI

Son 5 karşılaşmasında galibiyet alamayan yeşil-beyazlılar, kritik karşılaşmayla bu özlemi sonlandırmak istiyor. Bu süreçte 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle ateş hattında yer alan Muğla ekibi,13 puanlık bir kayıp yaşadı. Ligde 16. sıraya kadar gerileyen Muğla ekibi, korkulu rüya görmemek için Cimbom karşısından puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel, kötü giden sürece 'dur' demek için bu müsabakayı dönüm noktası olarak görüyor.

ASLAN REKOR İÇİN SAHADA

Galatasaray, maçtan galip ayrılması durumunda, 12 maçta 34 puana ulaşarak Süper Lig tarihinin en iyi başlangıcını gerçekleştirecek. 2024-2025 sezonunda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında İsviçre ekibi Young Boys'a kaybeden Galatasaray daha sonra yenilmedi. Sarı-kırmızılılar, 9'u Süper Lig, 4'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 13 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Aslan son olarak Samsunspor ile evinde mücadele etti ve 3-2'lik skorla kazandı.