Tire FK evinde siftah peşinde

Nesine 3.Lig 2. Grup'ta, ligin 11. haftası geçildiğinde henüz kendi saha ve taraftarı önünde galibiyeti bulunmayan Tire 2021 FK, puan tablosunda 3 puan önde olduğu İnegöl Kafkasspor'u yenerek, siftah yapmak istiyor. Galip Gündoğdu'nun yerine henüz bir teknik adamla anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılılar alacakları üç puanla düşme hattı ile arasındaki puan farkını da altıya çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

İZMİR EKİBİNDE HEDEF 3 PUAN

Kulübe yakın kaynaklar ise yöneticilerin teknik adam seçiminde acele etmeyeceğini ve kadronun devre arası transferleriyle güçlendirileceğini belirtiyorlar. Başkan Hüma Yüsel, geçen hafta deplasmanda elde edilen 2-1'lik Adıyamanspor galibiyetini İnegöl Kafkasspor ile taçlandıracaklarını belirterek, "Moralimiz yerinde. Takım olarak bu önemli karşılaşmaya hazırız. Hedefimiz mutlak üç puan" şeklinde konuştu.