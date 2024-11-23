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Tire FK evinde siftah peşinde

NADİR UYSAL
Tire FK evinde siftah peşinde

Nesine 3.Lig 2. Grup'ta, ligin 11. haftası geçildiğinde henüz kendi saha ve taraftarı önünde galibiyeti bulunmayan Tire 2021 FK, puan tablosunda 3 puan önde olduğu İnegöl Kafkasspor'u yenerek, siftah yapmak istiyor. Galip Gündoğdu'nun yerine henüz bir teknik adamla anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılılar alacakları üç puanla düşme hattı ile arasındaki puan farkını da altıya çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

İZMİR EKİBİNDE HEDEF 3 PUAN

Kulübe yakın kaynaklar ise yöneticilerin teknik adam seçiminde acele etmeyeceğini ve kadronun devre arası transferleriyle güçlendirileceğini belirtiyorlar. Başkan Hüma Yüsel, geçen hafta deplasmanda elde edilen 2-1'lik Adıyamanspor galibiyetini İnegöl Kafkasspor ile taçlandıracaklarını belirterek, "Moralimiz yerinde. Takım olarak bu önemli karşılaşmaya hazırız. Hedefimiz mutlak üç puan" şeklinde konuştu.

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