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Altınordu çok rahat

Nesine 2. Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren kırmızı-lacivertliler, sahasında Karadeniz ekibini Keni Var (2) ve Kaan’ın (P) golleriyle yendi.

HABER MERKEZİ
Altınordu çok rahat

Nesine İkinci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu, sahasında alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren 1461 Trabzon FK'yı mağlup etti: 3-1. Son iki maçında Altay'ı 2-0 ve Karaköprü Belediyespor'u 4-2 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, bu sonuçla üçte üç yaparak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Rakip kale önünde etkili olan kırmızı-lacivertliler, 13. dakikada Keni Var Uzun'un attığı golle 1-0 öne geçti. 37'de Altınordu penaltı atışı kazandı. 38'de topun başına geçen Kaan Baysal aradaki farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarı 2-0 sona erdi. Ev sahibi ekip, ikinci yarıya da hızlı başladı. 47'de Keni Var kendisinin iki takımının üçüncü golünü atarak Altınordu'yu tamamen rahatlattı: 3-0. 82'de Altınordu 10 kişi kaldı. Bu dakikada 5 dakika önce sarı kart gören Emir Can Gencel ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90'da Enes Karakuş maçın skorunu belirledi: 3-1.

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