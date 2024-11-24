Altınordu çok rahat

Nesine İkinci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu, sahasında alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren 1461 Trabzon FK'yı mağlup etti: 3-1. Son iki maçında Altay'ı 2-0 ve Karaköprü Belediyespor'u 4-2 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, bu sonuçla üçte üç yaparak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Müsabakaya ev sahibi ekip hızlı başladı. Rakip kale önünde etkili olan kırmızı-lacivertliler, 13. dakikada Keni Var Uzun'un attığı golle 1-0 öne geçti. 37'de Altınordu penaltı atışı kazandı. 38'de topun başına geçen Kaan Baysal aradaki farkı ikiye çıkardı: 2-0. İlk yarı 2-0 sona erdi. Ev sahibi ekip, ikinci yarıya da hızlı başladı. 47'de Keni Var kendisinin iki takımının üçüncü golünü atarak Altınordu'yu tamamen rahatlattı: 3-0. 82'de Altınordu 10 kişi kaldı. Bu dakikada 5 dakika önce sarı kart gören Emir Can Gencel ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 90'da Enes Karakuş maçın skorunu belirledi: 3-1.