Derbi Muğla’nın

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve mücadelesi veren iki Ege ekibi Muğlaspor ve Uşakspor, Muğla'da karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Fatsa Belediyespor'a 4-0 mağlup olan yeşil-beyazlı ekibin evindeki Uşak maçını çok sayıda seyircisi takip etti. Maçın İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçerken gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0 eşitlikle gidildi.

GOL PENALTIDAN GELDİ

Maçın ikinci yarısında yeşil-beyazlılar rakibi üzerinde baskı kurdu. Muğla, galibiyet golünü 82. dakikada penaltıdan buldu. Ev sahibi ekibin golcü futbolcusu Fatih Taşdelen, penaltıyı gole çevirdi ve zorlu maçın skorunu ilan etti. Muğla bu galibiyetle liderliğe yükseldi. Haftaya 21 puanla giren Muğlaspor, Uşak'ın yanı sıra diğer rakipleri Silivri ve Fatsa Belediye'nin de puan kaybı yaşamasıyla 24 puanla grubunun yeni lideri oldu. Silivri 23, Uşakspor ile Fatsa da 22 puanla zirveyi takip etti.