Tire FK sahasında beraberliği kurtardı

NESINE 3. Lig 2. Grup'ta düşme hattından uzaklaşmak isteyen Tire FK, İnegöl Kafkasspor önünde şeytanın bacağını kıramadı: 2-2. 19'da Mehmet klas bir vuruşla topu filelere bıraktı: 1-0. İlk yarı ev sahibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 65. dakikada ani gelişen İnegöl atağında Batuhan kaleci Mert'i mağlup etti: 1-1. 69'da Batuhan'ın soldan pasıyla buluşan Emir yerden vuruşla takımını deplasmanda öne geçirdi: 1-2. 76'da sol çaprazdan sert vuran Serhat skora dengeyi getirdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi.