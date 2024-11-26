Geri döndüler

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma savaşı veren Altay ve 3. Lig 4. Grup'ta ateş hattında yer alan Denizlispor, bu hafta rakiplerini mağlup ederek 10 hafta sonra kazanmayı bildi. İki ekipte haftalar sonra gelen galibiyet sonrası kümede kalma yolunda fitili ateşledi. Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele eden Ege ekipleri ekonomik darboğaz ve yönetimsel hatalar nedeniyle üst üste küme düşme acısı yaşadı. Sezona transfer yasağıyla başlayan iki ekip, gelen bu galibiyetlerle birlikte gelecek adına umutlandı. Sezona Erzincan beraberliği ile başlayan siyah-beyazlılar, ikinci haftada ise Sincan Belediyespor'u gurbette mağlup etmişti.

88 GÜN SONRA KAZANDI

İzmir ekibi ardından çıktığı 10 maçta sadece Fethiyespor ile berabere kalırken, geri kalan 9 müsabakada ise mağlup olmuştu. 78 günlük aranın ardından Afyon'u yenen Altay, barajla arasındaki farkı üçe indirdi. Lige galibiyetle başlayan daha sonra ise aldığı 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ateş hattına gerileyen Horoz ise 88 gün sonra Edirnespor'u yenerek düşme hattından çıktı. Altay, gelecek hafta İnegölspor'u ağırlarken, Denizlispor ise Mardinspor'a konuk olacak. İki ekipte yakaladıkları moralle seri yakalamak istiyor.

"GÖRÜŞMELER TIKANDI"

Altay'ın futbol şubesine talip olan ancak anlaşma sağlanamayan Vahdettin Heyal'in kulüple bağlantı kurmasında aracı olan Prof. Dr. Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 1 yıldır Vahdettin Heyal kardeşimle Altay için ne yapabilirizi konuşuyorduk. Gelinen noktada seri görüşmeler neticesinde evdeki hesap ile çarşı uyuşmadığı halde masadan kalkmadık. Bizim kafamızda hiçbir gizli ajanda olmadan Altay aşkı ile çıktığımız yol ne yazık ki bizi kişisel çıkarlarını Altay'dan daha üstün gören çaresizliğe çıkardı. İpleri kimin elinde olduğunu çözemediğimiz mekanizmalar sonucu şimdilik tıkandık. Anlatılanların yüzde biri gerçekse vay halimize. Bundan sonra hukuki süreç ile yolunuza devam edeceğiz" dedi.

YALÇIN: LİGE TUTUNDUK

Edirnespor'a karşı çok kritik bir galibiyet alan Denizlispor, 10 maçlık galibiyet hasretine 88 gün sonra son verirken, düşme hattından çıkıp, moral buldu. Teknik Direktör Ali Yalçın, galibiyetle lige tutunduklarını söyledi. Edirne'de oyuna iyi başladıklarını belirten Yalçın, " Uzak köşe gönderinde kornere çıkmayan topu yan hakem kornere çıktı şeklinde yorumladı ve 3. dakikada kornerden gol yedik ama maçı bırakmadık. Mücadele hırsımızla, gülen taraf olduk. Galibiyetimizi fazla büyütmemek gerek. Yolumuz uzun. İlk yarının sonuna kadar alabildiğimiz kadar puanları toplayacağız. Futbolcularımı tebrik ediyorum" dedi. Yeşil-siyahlılar, gelecek hafta 25 puanla 3. sırada ki Mardin 1969 Spor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başlayacak.