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Haberler Spor Arkas rahat kazandı

Arkas rahat kazandı

HABER MERKEZİ
Arkas rahat kazandı

Efeler Ligi'nin 10. haftasında dörtte dört yaptıktan sonra geçen hafta TÜRŞAD'a yenilen Arkas Spor, evinde Akkuş Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti. Müsabakaya iyi başlayan lacivert-beyazlılar, oyunu domine etti ve ilk seti 25-12 alarak 1-0 öne geçti. İkinci seti nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeledenin son anlarında hata yapmayan İzmir ekibi 25-23'lük skorla 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de Arkas iyi oyununu sürdürdü. Arkas Spor 25-17'lik skorla müsabakyı 3-0 kazandı.

ALTEKMA YİNE KAYIP

Efeler Ligi'nin 10. haftasında geçen hafta Ziraat Bankkart'a mağlup olan Altekma, deplasmanda Halkbank'a da teslim oldu: 3-2. Ev sahibi ekip ilk seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan İzmir ekibi 25-22 ile durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette iyi oynayan Altekma 25-18'lik skorla 2-1 öne geçti. Dördüncü sette toparlanan Halkbank 25-14 ile durumu 2-2 yaptı. Tie-break seti nefesleri keserken, Halkbank seti 15-13 maçı da 3-2 kazandı.

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