Arkas rahat kazandı

Efeler Ligi'nin 10. haftasında dörtte dört yaptıktan sonra geçen hafta TÜRŞAD'a yenilen Arkas Spor, evinde Akkuş Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup etti. Müsabakaya iyi başlayan lacivert-beyazlılar, oyunu domine etti ve ilk seti 25-12 alarak 1-0 öne geçti. İkinci seti nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan mücadeledenin son anlarında hata yapmayan İzmir ekibi 25-23'lük skorla 2-0 öne geçti. Üçüncü sette de Arkas iyi oyununu sürdürdü. Arkas Spor 25-17'lik skorla müsabakyı 3-0 kazandı.

ALTEKMA YİNE KAYIP

Efeler Ligi'nin 10. haftasında geçen hafta Ziraat Bankkart'a mağlup olan Altekma, deplasmanda Halkbank'a da teslim oldu: 3-2. Ev sahibi ekip ilk seti 25-21 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan İzmir ekibi 25-22 ile durumu 1-1 yaptı. Üçüncü sette iyi oynayan Altekma 25-18'lik skorla 2-1 öne geçti. Dördüncü sette toparlanan Halkbank 25-14 ile durumu 2-2 yaptı. Tie-break seti nefesleri keserken, Halkbank seti 15-13 maçı da 3-2 kazandı.