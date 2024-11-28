Denizlispor’da Kemal şoku

Denizlispor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Horoz'da Edirne deplasmanında sakatlanan Kemal Çetinkaya'dan kötü haber geldi. Sağ bek oyuncusunun çekilen MR'ında kasığında yırtık tespit edildi. Başarılı savunmacının en az 3 hafta sahalardan uzak kalabileceği belirtildi. Ayrıca Kemal'in yanı sıra kenar oyuncusu Berkant Gündem ve stoper Emre Yıldırım da Mardin 1969 maçı öncesi kart cezalısı durumuna düştü. Teknik Direktör Ali Yalçın'ın sakatlanan Kemal'in yerine sağ bekte Melih'e forma vermesi bekleniyor. Kart cezalısı olduğu için Edirne'de oynamayan stoper Emirhan'da Mardin maçında sahada olacak. Berkan Gündem'in yokluğunda ise sol bekte Enes Ertuğrul'un öne çekilip, sol beke son maçta yedek soyunan Emir Toprak Dinç'in 11'de başlaması bekleniyor.