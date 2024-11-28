Horoz’un altyapısı ışıl ışıl

Denizlispor A Takımı altyapısından gelen gençlerle Nesine 3. Lig'de tutunma mücadelesi verirken, Bölgesel Gençler Ligi'nde mücadele eden 4 yaş kategorisinde ki tüm takımlar, son hafta oynadıkları maçlarını kazanıp, önemli bir başarıya imza attılar. U14 liderliğe yükselirken, U15 ve U16 takımları liderlerin ensesinde zirve takibini sürdürüyor. U19 ise 3'te 3 yapıp çıkışa geçti. Teknik Sorumlu Mustafa Ülkülü yönetiminde ki U14 takımı 8. hafta maçında rakibi Altay'ı, Erdoğan Efe Aktürk'ün 5 ve 73. dakikalarda attığı gollerle 2-0 yendi ve 20 puanla liderliğe yükseldi. Teknik Sorumlu Şaban Mergen idaresinde ki U15 Takımı, 8. hafta maçında, Ömer (2), Kıvanç, Burak ve Erol'un golleri ile Altay'ı 5-3 yendi. 18 puana ulaşan Denizlispor U15, 19 puanla lider olan Antalyaspor ile puan farkını bire indirip averajla 3. sıraya çıktı.

GELECEK EMİN ELLERDE

Başarılı teknik adam Yücel Can yönetiminde ki U16 takımı 7. hafta maçında Sipay Bodrumspor'u Mehmet Ali Şaşmaz (3) ve Bilgehan Satır'ın golleri ile 4-3 yendi. 16 puana ulaşan U16 takımı, 17 puanla lider olan Göztepe'nin ardında 2. sıraya yükseldi. Muhsin Sezer'in teknik sorumluluğa getirilmesinin ardından 3'te 3 yapan Denizlispor U19 takımı, 9. hafta maçında, haftaya girerken 14 puanla ikinci sırada olan Karşıyaka'yı Burak Ege Kocalar'ın 89'da attığı gole 1-0 yenerek, ligin 1. devresini 13 puanla 6. sırada tamamlayıp, çıkışını sürdürdü. Denizlispor Altyapı Koordinatörü Şükrü Akar, altyapıda ki takımların yükselişe geçmesini birlikte ekip çalışmasına bağlarken, "Yaptığımız dokunuşlar, isabetli oldu. U19 takımında ki teknik heyet değişikliği, başarı grafiğini yükseltti. Geleceğimiz emin ellerde. Geçtiğimiz sezonlara göre, daha başarılı bir dönemdeyiz" dedi.