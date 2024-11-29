İzmir’de boks heyecanı

İzmir bugün profesyonel boks şölenine ev sahipliği yapacak. İnciraltı'nda düzenlenecek TJ Fight Night'ta İzmir'in profesyonel boksta uluslararası gururu olan Gürkan Karadağ ve birçok kariyerli boksör ringe çıkacak. 24 yaşındaki boksör gecede Azerbaycanlı Joshgun Hasaratov'la memleketinde rakip olacak. İnciraltı Biyer Performance Hall'da saat 18.30'da başlayacak organizasyonu sporseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Toplam 10 maçın yapılacağı uluslararası organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Endonezya, Rusya, İran ve Azerbaycan'dan toplam 20 sporcu katılacak.