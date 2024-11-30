Aliağa Futbol’da bir garip değişim

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Aliağa FK'da eşine az rastlanır bir hikaye yaşanıyor. İzmir temsilcisi, son iki sezondur yer aldığı Üçüncü Lig'de grup aşamasında hiç yenilgi yüzü görmemesine rağmen tam 3 teknik direktörle yollarını ayırdı. Geçen sezondan bu yana ligde toplamda çıktığı 40 karşılaşmada rakiplerine geçit vermeyen sarı-siyahlılar, bu süreçte dördüncü teknik direktörünü takımın başına getirdi. İzmir temsilcisi, son olarak yollarını ayırdığı Mesut Toros'un yerine dün eski teknik adamı Polat Çetin'i takımın başına getirdi.

İSTİKRARI SAĞLAYAMADI

İlk olarak 17 karşılaşmada 10 galibiyet ve 7 beraberlik alan Hakan Şapçı ile yollarını ayıran Aliağa temsilcisi, 16 mücadelede 11 galibiyet ve 5 beraberlik alan Fatih Çardak'la da vedalaştı. Ardından takımın başına Mesut Toros'u getiren sarı-siyahlı İzmir ekibi, deneyimli çalıştırıcı ile birlikte çıktığı 7 maçtan 2 galibiyet ve 5 de beraberlikle ayrılırken, çok kısa bir sürede yine ayrılık yaşandı. Play-Off'lar ve Türkiye Kupası dışında ligde oynadığı 40 karşılaşmada yenilgi yüzü görmemesine rağmen istikrarı bir türlü sağlayamazken, futbolseverler tarafından ise büyük şaşkınlıkla karşılandı.