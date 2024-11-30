Babalarının izindeler

Üçüncü Lig'de hayat mücadelesi veren Denizlispor'un efsane isimlerinden Bülent Ertuğrul, futbolda bayrağı ikiz oğullarına devretmenin mutluğunu yaşıyor. Babalarının izinden giden 16 yaşındaki Enes ve Emir başarıları ile göz doldururken, gelecek adına Denizlispor ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet etme yolundalar. Denizlispor'un altyapısından yetişen Enes, geçen hafta Edirnespor karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak profesyonel kariyerine ilk adımı attı. 16 yaşındaki genç futbolcu, 85 dakika boyunca sahada kaldı ve sergilediği performansla göz doldurdu.

BİR TEK BAŞKAN OLMADI

Sol bek ve sol stoper bölgelerinde oynayabilen Enes Ertuğrul, iki ayağını da kullanıyor. İki oğlu da Denizlispor'da forma giyen Bülent Ertuğrul'un diğer oğlu Emir Ertuğrul, U19 takımında forvet bölgesinde görev yapıyor. Geçen sezon yaşadığı talihsiz sakatlık sonucu kolu kırılan Emir, yaz döneminde açığı kapatırken kardeşi Enes gibi A Takım'a göz kırpıyor. İkiz çocukları gibi futbola Denizli'de başlayan Bülent Ertuğrul, 10 sezon boyunca yeşil-siyahlı formayı terletmiş, kulüpte sportif direktörlük ve teknik adamlık görevlerinde de bulunmuştu.

"BOYNUZ KULAĞI GEÇERMİŞ"

Duygularını Yeni Asır'a anlatan teknik direktör Bülent Ertuğrul, oğlu Enes'in ilk profesyonel maçına çıkmasından dolayı gururlu ve mutlu olduğunu belirtti. Ertuğrul, "Hem bizim için hem de Denizlispor için onur ve gurur verici. Enes'in maşallahı var. Boynuz kulağı geçermiş. Benden daha teknik ve hızlı. Hava hakimiyeti de iyi. İki ayağını da kullanabiliyor. Oyun zekası mükemmel. Form durumu gayet iyi. Edirne karşısında maçta fiziksel sıkıntı yaşamamış. İkizi Emir ise sağ ayaklı ve forvette oynuyor. Formu yükselince inşallah o da A Takıma hizmet edecek düzeye gelir" dedi.