Demirel: Ayağa kalkmalıyız

Bodrum FK'da işler bir türlü yolunda gitmiyor. Son olarak deplasmanda Samsunspor'a 4-0 yenilen Ege ekibi galibiyet hasretini 7 maça çıkarıp düşme hattından kurtulamadı. Son galibiyetini evinde Adana Demirspor'u 3-1 yenerek elde eden yeşil-beyazlılar ardından oynadığı Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Antalyaspor, Galatasaray ve Samsunspor maçlarını kazanamadı. Bodrum FK, Demirel yönetiminde oynadığı 4 maçın sadece 1'ini berabere bitirip 3'ünü kaybetti.

HAFTAYI BAY GEÇECEK

Volkan Demirel bu haftayı (Bay) geçeceklerine dikkat çekerek "Samsunspor'u hem ligdeki konumundan ötürü hem de oyunlarından dolayı kutluyorum. Bizim iyi hazırlandığımızı düşünüyordum. İlk yarıdaki oyun biraz olsun Samsunspor'a ayak uydurabilmemizi sağladı. Ancak 46'ncı dakikada ilk verdiğimiz pozisyondan sonra biraz oyun hakimiyeti Samsunspor'un oldu. İkinci yarıdaki Samsunspor'un oyununa karşılık veremedik. Yapmamız gereken bu maçtan sonra ayağa kalkabilmek, ona göre bir reaksiyon verebilmek. Şimdi bay haftası yaşayacağız. Ondan sonraki haftaki maçımıza en iyi şekilde hazırlanacağız" dedi.