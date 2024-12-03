Manisa FK ateşle oynuyor

NESİNE 1. Lig'de deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 yenilen Manisa FK kötü gidişi durduramıyor. Son 6 haftada 5'inci mağlubiyetini alan siyah-beyazlılar toparlanamadı. Teknik Direktör Çağdaş Çavuş, istemedikleri bir gol yediklerini belirterek, "İkinci devre iyi reaksiyon gösterdik. Çok doğru pozisyon alamadığımız noktada gol yedik. 3-1'den sonra iyi oynadık. Pozisyonları değerlendiremedik. Basit gol yiyince oyunu lehimize geliştiremiyoruz" dedi. Bu sezon ilk kez düşme hattına giren siyah-beyazlılar, bu hafta Play-Off yarışındaki Çorum FK karşısında galibiyet kovalayacak.