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Merkezefendi yine kayıp

HABER MERKEZİ
Merkezefendi yine kayıp
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'ya 88-68 mağlup oldu. Kötü bir dönemden geçen Denizli temsilcisi, üst üste üçüncü yenilgisini alarak küme düşme hattına demir attı. Müsabakaya iki takımda iyi başlarken, ilk periyot 20-20 sona erdi. İkinci çeyrekte oyuna ağrılığını koyan ev sahibi ekip devreyi 41-35 önde kapattı. Üçüncü periyotta da iyi oyunun sürdüren Darüşşafa, son bölüme 62-57 önde girdi. Son çeyrekte rakibini yakalayamayan Merkezefendi, 88-68 mağlup oldu.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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