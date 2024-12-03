Merkezefendi yine kayıp

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda Darüşşafaka Lassa'ya 88-68 mağlup oldu. Kötü bir dönemden geçen Denizli temsilcisi, üst üste üçüncü yenilgisini alarak küme düşme hattına demir attı. Müsabakaya iki takımda iyi başlarken, ilk periyot 20-20 sona erdi. İkinci çeyrekte oyuna ağrılığını koyan ev sahibi ekip devreyi 41-35 önde kapattı. Üçüncü periyotta da iyi oyunun sürdüren Darüşşafa, son bölüme 62-57 önde girdi. Son çeyrekte rakibini yakalayamayan Merkezefendi, 88-68 mağlup oldu.