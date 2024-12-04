Büyük Altay kritik virajda

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçında Afyonspor (D) ve İnegölspor'u mağlup ederek kötü gidişe son veren Altay, bu hafta en kritik sınavlarından birine çıkacak. Ligde 14 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 11 puanla 16'ncı sırada yer alan İzmir temsilcisi, bu hafta deplasmanda 12 puanlı 14'üncü basamaktaki Kepezspor'u da dize getirmesi halinde 7 haftadır yer aldığı düşme hattından kurtulacak. Siyah-beyazlılar, son 4 maçını kaybeden rakibini mağlup ederek galibiyet serisini 3 haftaya çıkarmayı hedefliyor. Altaylı taraftarların da Antalya'da takımlarını yalnız bırakmayacağı öğrenildi. Altay'da tedavisi süren sol bek Özgür ile sakatlıktan çıkan sol kanat Mehmet dışında eksik yok. Öte yandan Altay altyapısından yetişen Kepezsporlu Kutay Yokuşlu eski takımına rakip olacak.