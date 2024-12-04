KSK’de çözümsüz kongre

Karşıyaka Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda yönetime aday çıkmazken, başkansız kalıp kaosa sürüklenen kulüp 24 Aralık Salı günü yeniden kongreye gidecek. Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılan kongrede istifalar nedeniyle imza yetkileri düşüp olağanüstü kongreye giden mevcut yönetim tartışmalar sonrasında ibra edildi. Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisinde yeniden toplanacak olağanüstü genel kurulun tarihini kongre divanına gelen önergeyi üyelerin oylamayla kabul etmesi sonrası 24 Aralık Salı günü olarak belirlendi.

ERGÜLLÜ: TOPARLAYAMADIK

Karşıyaka'da başkanlığı düşen İlker Ergüllü, kongrede, "Henüz 1 Haziran'da göreve gelir gelmez Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nin ihalesi, Yelken Tesisleri'nde yaşananlar, erken süreçte iddialı takımlar kurmuşken ana sponsorumuzun kaybını yaşadık. Üstüne yaşadığımız vefat, vergi borçlarının yönetime kesilmesi üzerine toparlayamadık. Sevindirici tek nokta futbol, basketbol ve voleybolda üst sıralarda olmamız" dedi. Kongrede Karşıyaka'nın toplam borcu duyurulmazken, görevi bırakan yönetimin 1 Mayıs-30 Eylül 2024 tarihleri arasında spor yasasında belirtilen 26 milyon TL'lik yüzde 10 borçlanma yetkisinin aşılmadığı açıklandı.