Manisa Basket son 16 aşkına

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alıp liderlik koltuğunda oturan Manisa Basket bugün Avrupa'da en kritik sınavında kendisiyle aynı sayıda galibiyeti bulunan UCAM Murcia'yı ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maçın bilet fiyatları 45 TL ile 1500 TL arasında değişiyor. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon Final Four oynayan İspanyol rakibini ilk grup mücadelesinde deplasmanda yenen Manisa temsilcisi bu karşılaşmayı da kazanırsa lider olarak gruptan çıkıp adını direkt son 16 turuna yazdırmayı garantileyecek. Süper Lig'deki kötü gidişine rağmen bu sezon ilk kez yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans gösteren Manisa ekibinde geçen ay Ertuğ Tuzcukaya'nın yerine göreve getirilen Litvanyalı ünlü çalıştırıcı Kazys Maksvytis de takımıyla ilk Avrupa sınavına çıkacak.