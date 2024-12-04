Sultanlar’ın gözü zirvede

TFF Kadınlar 2.Lig C Grubunda mücadele eden Denizli Sultanlarspor, hız kesmiyor. 4.hafta maçında Konya İdmanyurdu takımını kredi yurtlar sahasında konuk eden Denizli temsilcisi, Merih Melek (17 ve 40), Ayşe Elçin (26), Hacer Yellidağ (34) ve Deniz Türkmen'in (43) attığı gollerle ilk yarıyı 5-0 önde kapadı. 2. yarı Zeynep Nisa Üzümcü (79) ve Irmak Ceylan'ın (81) golleriyle sahadan 7-0 galip ayrılan kırmızı siyahlılar, 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puana ulaşan Sultanlar, 3.sıraya yükseldi. 4 karşılaşmada 17 gol atan Sultanlar, kalesinde sadece 4 gol gördü. Sultanlarspor'un tecrübeli teknik sorumlusu Ahmet Özeren, genç bir kadro ile mücadele eden rakipleri karşısında kola bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Hedefimiz 4 gruptan 4'er takımın katılacağı play-off'lara kalmak. Paramız yok ama huzurumuz var. Şartları zorlayacağız" dedi. Sultanlarspor, 5.hafta maçında 12 puanla grubun lideri Antalya Baykuş Kadın Spor Kulübünü konuk edecek.