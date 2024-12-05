Bodrum FK Cenk’in peşinde

Trendyol Süper Lig'de ateş hattından kurtulmak isteyen Bodrum FK'da devre arası için transfer çalışmaları başladı. Yeşil-beyazlı ekibin şu an Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki santrafor Cenk Tosun ile ilgilendiği öğrenildi. Sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek oyuncunun forma şansı bulamadığı gerekçesiyle yönetime ayrılık kararını ilettiği ifade edildi. Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel'in de bu kararın ardından direkt eski kulübüyle görüşerek gelecek ay Cenk'i takıma kazandırmak istediği belirtildi. Bu sezon ilk 11'de beklediği fırsatı bulamayan Cenk'in de Demirel'in başında olduğu Muğla ekibine sıcak bakabileceği ifade edildi. Fenerbahçe yönetiminin teknik direktör Jose Mourinho ile görüşerek Cenk'in ayrılık talebini ilettiği ve Portekizli'nin de bu girişime onay verdiği ifade edildi.

MOURINHO ONAY VERDİ

Bodrum FK'nın Fenerbahçe ile transfer köprüsünü genişletmek istediği gelen bilgiler arasında. Cenk'i kiralama formülü ile takıma kazandıracak Bodrum FK yönetiminin devre arasında transfer için yaklaşık 4.5 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı öğrenildi. A Milli Takım'da da forma giyen Cenk Tosun, daha önce Frankfurt, Gaziantep, Beşiktaş, Everton, Crystal Palace'ta da görev yapmıştı. Yazın Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan golcü istediği ortamı bulamadı.

KÖKLÜ DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

Ligde son 7 maçından galibiyet çıkartamayan ve 11 puan ile 17. sırada konumlanan Bodrum FK'da teknik direktör Volkan Demirel'in kadroda köklü değişikliklere gidebileceği öğrenildi. Demirel'in birçok oyuncu ile yolları ayırabileceği ifade edilirken, deneyimli çalıştırıcının kadroyu kendi oyun stiline göre şekillendireceği kaydedildi. Özellikle orta alanda ve savunmada birçok ayrılığın yaşanabileceği belirtilirken, Demirel'in anlaşmadan önce yönetimden devre arasında en az 7-8 oyuncu transferi için taahhüt aldığı kaydedildi.