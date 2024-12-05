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Buca 1928 son nefeste

HABER MERKEZİ
Buca 1928 son nefeste

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928, deplasmanda 3. Lig 1. Grup temsilcisi Anadolu Üniversitesi'ni mağlup ederek turladı: 1-2. Ligde üst üste iki yenilgi alarak zirve yarışında geride kalan sarı-lacivertliler, bu sonuçla moral depoladı. İzmir ekibi 19. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 öne geçti. 28'de ev sahibi takımda Niyazi Çolak attığı golle skora denge getirdi: 1-1. 34'te Buca'da Batuhan Bayer rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi. 90+6'da kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Yasin Öztekin kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 1-2. Müsabaka 2-1 sona erdi.

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