Buca 1928 son nefeste

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928, deplasmanda 3. Lig 1. Grup temsilcisi Anadolu Üniversitesi'ni mağlup ederek turladı: 1-2. Ligde üst üste iki yenilgi alarak zirve yarışında geride kalan sarı-lacivertliler, bu sonuçla moral depoladı. İzmir ekibi 19. dakikada Yasin Öztekin'in golüyle 1-0 öne geçti. 28'de ev sahibi takımda Niyazi Çolak attığı golle skora denge getirdi: 1-1. 34'te Buca'da Batuhan Bayer rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda iki takımda girdiği pozisyonları değerlendiremedi. 90+6'da kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Yasin Öztekin kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 1-2. Müsabaka 2-1 sona erdi.