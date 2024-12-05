Menemen FK rahat turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur mücadelesinde 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, sahasında aynı grupta yer aldığı Elazığspor'u mağlup ederek kupada bir üst tura yükseldi: 3-0. Ligde üst üste 3 yenilgi alarak yarışta geri kalan sarı-lacivertliler, bu sonuçla kendisini affettirip, moral depoladı. Taraftarı önünde müsabakaya iyi başlayan Menemen FK, aradığı golü 28. dakikada buldu. Bu dakikada sahneye çıkan Mazlum Demir sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçirdi. İlk yarı 1-0 Menemen üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren İzmir ekibi, oyunun mutlak hakimi oldu. 74'te kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mazlum Demir, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0. 84'te İsmail Kulet fişi çeken golü kaydetti: 3-0. 86'da konuk ekipte Umut Uzun direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maç 3-0 sona erdi.