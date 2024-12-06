Fener’in B planı Oscar

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe'de gündem orta saha transferi. Sarılacivertliler, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun da ısrarla istediği Anderson Talisca'yı liste başına yerleştirse de, alternatiflerini de belirledi. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr forması giyen 33 yaşındaki Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili net konuşmazken, yönetim de B planını oluşturdu. Ocak ayına kadar Anderson Talisca'nın transferinin gerçekleşmemesi halinde sarı-lacivertli yönetim, bu kez Çin temsilcisi Shanghai'den ayrılan Oscar'ı alternatif olarak el altında tutuyor. Chelsea'de Mourinho'nun 105 maçta forma şansı verdiği ve 33 yaşında olan Oscar, Shanghai takımına resmen veda etti.

DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ

7 yıldır Çin ekiplerinden Shanghai formasını terleten Oscar, 2017'de Chelsea'den 70.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. İki sezon önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Brezilyalı yıldız orta saha tercihini kulübünden yana kullanmıştı. Shanghai formasıyla toplam 207 maça çıkan Oscar, 61 kez rakip fileleri sarsarken, iki kez Çin Süper Ligi'ni, bir kez de Süper Kupa'yı kazandı.