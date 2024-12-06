Kartal frene bastı

Süper Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan ve yönetimi dağılan Beşiktaş transferde gaza bastı. İstifa eden başkan Hasan Arat'ın yerine geçici süreyle koltukta oturan ve genel kurulda adaylığını açıklayan Hüseyin Yücel, mevcut borçlar ve camia baskısı nedeniyle transfer politikasını belirledi. Ocak ayına kadar yapılması gereken 50 milyon Euro'luk ödeme olduğunu açıklayan Yücel camianın tepkisi ile karşılaşmamak için farklı bir yol izleme kararı aldı. Buna göre Yücel'in başkanlığa devam etmesi durumunda Beşiktaş, ocak ayında sadece sezon sonuna kadar 6 aylığına gelecek oyuncuları kiralayacak.

Özellikle acil olarak sağ kanat aranılan ortamda adları gündemde olan Angelo (Al-Nasr), Domenico Berardi (Sassuolo), Adama Traore (Fulham) gibi sağ kanat oyuncuları için frene basıldı. Bu arada yönetici Kaan Şakul, Beşiktaş Genel Sekreterliği ve Sayman üyelik görevlerini bıraktığını, yönetim kurulu üyeliğine seçime kadar devam edeceğini açıkladı. Şakul ile ilgili Arat'ın istifasının çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.