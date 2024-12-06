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Haberler Spor ZTK'da 5. eleme turu kuraları çekildi

ZTK'da 5. eleme turu kuraları çekildi

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

DHA
ZTK’da 5. eleme turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimi sonrası eşleşmeler şöyle;

Erzurumspor FK - Sakaryaspor

Gaziantep FK-52 Orduspor FK

İskenderunspor - Hatayspor

Muşspor - Antalyaspor

Bucaspor 1928 - Göztepe

Çorluspor 1947 - Kocaelispor

Çaykur Rizespor - Vanspor FK

Kırklarelispor - Adana Demirspor

GMG Kastamonuspor - Bodrum FK

Menemen FK - MKE Ankaragücü

Esenler Erokspor - İstanbulspor

Boluspor - 1461 Trabzon FK

Alanyaspor - Amed Sportif Faaliyetler

Eyüpspor - Etimesgut Belediyespor

Ümraniyespor - Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği - Kasımpaşa

24Erzincanspor - Çorum FK

Konyaspor - Karacabey Belediyespor

Ankara Keçiörengücü - Sivasspor

Beşinci tur müsabakaları 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

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