Derbi ateşi

Trendyol Süper Lig'de bugün Beşiktaş ve Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Zirvedeki Galatasaray ile arasında 13 puanlık fark oluşan siyah-beyazlılar, kötü gidişe Fenerbahçe önünde son vermek istiyor. Ezeli rakibi Galatasaray ile geçen hafta puan farkını 3'e indiren Fenerbahçe ise zirve hesapları yapıyor. Ligde 5'te 5 yaparak çıkışa geçen Kanarya, yaralı Kartal'a bir darbe daha vurup maç fazlasıyla liderliği eline geçirmek istiyor. Beşiktaş'ta Paulista kesin olarak oynamayacak. Maccabi maçında sakatlanan Uduokhai'nin durumu da belirsiz. Muci'nin ise kadroya dönmesi bekleniyor. Fener'de ise Oosterwolde dışında eksik bulunmazken Djiku ve Samet Akaydın 3'er sarı kartla ceza sınırında bulunuyor.

13 MİLYAR TL'LİK KAPIŞMA

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide her iki takımın kadro değerleri toplamı 13 milyar 473 milyon TL'ye ulaşıyor. Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 226 milyon 130 bin Euro'luk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alırken Kartal ise 139 milyon 480 bin Euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe'nin Faslı futbolcuları Amrabat ve En-Nesyri, derbide görev almaları durumunda 22 milyon Euro ile sahanın en değerli oyuncuları olacak.

TOPRAKTEPE'NİN İKİNCİ DERBİSİ

Beşiktaş'ta teknik direktör değişimlerinin ardından geçtiğimiz sezondan bu yana 3. kez takımın emanet edildiği Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, sarı-lacivertlilere karşı 2. kez derbi heyecanı yaşayacak. 48 yaşındaki antrenör, aynı zamanda geçtiğimiz sezonun 34. haftasındaki Fenerbahçe maçında da teknik sorumluydu. Bu mücadeleyi ev sahibi sarı-lacivertliler, 2-1 kazandı.

CENK ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, derbide şans bulması durumunda eski takımına karşı forma giyecek.Gaziantepspor'da oynadığı dönemde Beşiktaş'a karşı 6'sı lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giyen Cenk Tosun, 2010-2014 yılları arasında oynanan bu karşılaşmalarda 1 kez gol sevinci yaşadı.