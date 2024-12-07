Göztepe 3-1 Adana Demirspor | MAÇ SONUCU

Son dakika Göztepe haberleri... Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında İzmir temsilcisi Göztepe ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi.

Maç Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçta ev sahibi ekibin golleri 39. dakikada Juan, 42. dakikada Romulo ve 59. dakikada Tjanic'den geldi.

Adana Demirspor'un tek golünü 88. dakikada Abat Aymbetov kaydetti.

Göztepe bu galibiyetle puanını 21'e yükseltti. Adana Demirspor ise son sırada kaldı.

Süper Lig'in 16. hafta maçında Göztepe deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

Adana Demirspor ise sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Juan Santos da Silva önce kaçırdığı sonras da attığıyla karşılaşmaya damgasını vurdu.

Karşılaşma 0-0 devam ederken savunma arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Göztepeli Ramulo, pası hemen solunda olan Juan'a çıkardı. Juan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu boş ağlara göndermek istedi ancak yerden giden top direğin sağından auta gitti.

Bu yaşanan akılalmaz pozisyondan sadece 3 dakika sonra sahneyi bu sefer attığı gol ile Juan aldı. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Brezilyalı yakın mesafeden yaptığı tek vuruşla takımını karşılaşmada 1-0 öne geçirdi.