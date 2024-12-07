Gürsel Aksel Stadı yine kapalı gişe

Süper Lig'de iki maçlık aranın ardından yeniden takımına kavuşacak olan Göztepe taraftarları, şova hazır. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise 1'inci kategori 2 bin 500, 2'nci kategori 2 bin, 3'üncü kategori bin, 4'üncü kategori 700, 5'inci ve 6'ncı kategori ise 350 TL olarak belirlendi. Ancak biletler satışa çıkar çıkmaz yine tükendi. Göz-Göz taraftarlarının desteği ile iç sahadaki yenilmezliğini de sürdürmek istiyor. Bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçın 5'ini kazanan Göztepe, sadece Fenerbahçe ile berabere kaldı. İki takım en son 2021-2022 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ilk maç 1-1 berabere sonuçlanırken, Göztepe ikinci yarıdaki mücadelede rakibine Adana'da 7-0 kaybetmişti. O sezon Göztepe, Süper Lig'de küme düşme sancısını yaşarken, iki yıl sonra döndüğü ligde bu kez rakibinden rövanşı almak istiyor. Tarafarların bu maça özel olarak hazırlandığı belirtilirken 90 dakika takıma tribünden destek gelecek.

SOLET'TEN TARAFTARA MESAJ

Göztepe'nin 23 yaşındaki orta sahası Isaac Solet taraftarlarla ilgili duygu dolu bir mesaj yayınladı. Solet, "Göztepe ailesine ve en başından beri benim için inanılmaz bir güç olan tüm hayranlarıma çok teşekkür ederim. Bu olaydan sonra bile bana inanılmaz destek vermeye devam ettiniz ve yanımda kaldınız. Size sonsuza kadar minnettar kalacağım. Önümde yeni bir aşama açılıyor ve en iyisinin henüz gelmediğini biliyorum. Yakında daha büyük hayallerle sahada görüşmek üzere" dedi.