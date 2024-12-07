KSK tam gaz

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezona ana sponsorunu kaybedip yönetimi istifa ettikten sonra yaşadığı mali sıkıntılarla başlayan Karşıyaka, tüm sorunlara rağmen iyi sonuçlar almayı sürdürüyor. Arka arkaya 4 galibiyet alarak üst sıralara tırmanan Kaf-Kaf, 9. haftanın açılış maçında evinde Darüşşafaka'yı konuk etti. Maça konuk ekip özellikle pota altında bulduğu sayılarla hızlı başlasa da KSK çabuk toparlandı ve 6. dakikanın sonunda öne geçti. Dengede ilerleyen ilk çeyrek 20-18 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotun ilk bölümü de karşılıklı basketlerle geçti. Son bölümde McCollum önderliğinde çok iyi hücumlar yapan Karşıyaka farkı açtı ve devreye de 47-40'lık skorla gidildi.

ERRICK MCCOLLUM YILDIZLAŞTI

Üçüncü çeyrekte Kaf-Kaf'ın tecrübeli yıldızı Errick McCollum fırtınası esmeye devam etti. Önce pota altında rakibin uzun oyuncusuna çok iyi bir blok yapan 36 yaşındaki oyuncu, ardından üst üste iki 3 sayılık basketle takımının farkı açarak rahatlamasını sağladı. Bu periyodun son bölümünde Daçka dış şutlarda isabet bularak farkı eritse de Karşıyaka yanıt vermekte gecikmedi ve son çeyreğe 73-65'lik skorla girildi. Son periyodun başında Muhsin'in basketiyle fark yeniden 10'a çıktı. Ardından Darüşşafaka'ya çalınan hücum faulde itirazlar şiddetli olunca rakip takıma 2 teknik faul verildi. Bu bölümde fark açılsa da konuk ekip pes etmedi ve son 4 dakikaya Russell'ın basketiyle Kaf-Kaf 87-78'lik skorla önde girdi. Kalan dakikalarda konuk ekibin çabaları yeterli olmadı ve Karşıyaka sahadan 101-86'lık skorla galip ayrıldı.