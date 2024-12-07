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Türkiye Kupası’nda derbi heyecanı

Kupaya ilk kez katılan Göztepe, Buca 1928 ile Bodrum FK da Kastamonuspor’la eşleşti.

HABER MERKEZİ
Türkiye Kupası’nda derbi heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi dün gerçekleşti. 38 takımın mücadele edeceğibu turda maçlar, 17-18-19 Aralık tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak. A Spor'un canlı olarak yayınladığı organizasyona 5. Tur'dan katılan Göztepe, 2. Lig ekibi Bucaspor 1928 ile eşleşti. Yine Süper Lig ekibi Bodrum FK da ilk kez katıldığı turda deplasmanda Kastamonu ile oynayacak. Diğer eşleşmeler şöyle: Erzurum-Sakarya, G.Antep FK-52 Ordu, İskenderun- Hatay, Muş-Antalya, Çorlu 1947-Kocaeli, Ç.Rize-Van, Kırklareli- A.Demir, Menemen-Ankaragücü, Erokspor-İstanbulspor, Bolu-1461 Trabzon, Alanya- Amed, Eyüp-Etimesgut, Ümraniye-Karagümrük, Gençlerbirliği- Kasımpaşa 24Erzincan- Çorum, Konyaspor-Karacabey, Keçiörengücü-Sivasspor.

F.BAHÇE KUPADA YOK

Öte yandan TFF, Fenerbahçe'nin bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını bildirdiğini açıkladı. Açıklamada, "TFF'nin ilgili kurulları gerekli değerlendirmeleri yapacaktır" ifadeleri kullanıldı.

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