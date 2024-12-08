3. Lig alev alev

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta son 5 maçından 1 mağlubiyet, 4 beraberlikle ayrılan Play-Off hattındaki Bornova 1877, bugün evinde namağlup lider Bursaspor'la karşı karşıya gelecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 14.00'te başlayacak maçı Ahmet Ecevit yönetecek.
Grupta son 4 maçından 10 puan çıkaran düşme hattındaki Kuşadasıspor deplasmanda Muşspor'la karşılaşacak. 2'nci Grup'ta Tire 2021 FK-Fatsa Bld, Balıkesirspor-İnegöl Kafkasspor, Çayelispor-Uşakspor maçları oynanacak. 3'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Bld-Viranşehir Bld, Efeler 09 SFK-Karabük İdmanyurdu, Yozgat Bld Bozokspor-Aliağa Futbol, 4'üncü Grup'ta ise Denizlispor- Orduspor 1967, 7 Eylül Turgutlu Sportif-Niğde Bld karşı karşıya gelecek. Tüm maçlarda ilk düdük 14.00'te çalacak.