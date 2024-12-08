Buca mı, Menemen mi?

Nesine 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirveyi hedefleyen sarı-lacivertli iki İzmir ekibi Bucaspor 1928 ve Menemen FK bugün karşı karşıya gelecek. Yeni Buca Stadı'nda Berkay Erdemir'in görev alacağı maç 14.00'te başlayacak. TFF Kulüp Lisans Kurulu tarafından kriterleri yerine getirmediği için 3 puanı silinen Buca, son iki maçını kaybetmişti. Nihat Yılmaz'ın yönettigi Buca, derbiyi kader maçı olarak görüyor.

Sezona müthiş başlayan Menemen de rakibi gibi son haftalarda kötü sonuçlara imza atıp son 3 karşılaşmasını kaybetti. Menemen'in hocası Burhanettin Basatemür de ilk yarının son maçlarını kayıpsız geçip liderlik yarışına girmeyi hedefliyor. İki takım daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. 2017-2018 sezonundaki ilk maçı Menemen içeride 5-1 kazanmıştı. Buca'daki maç ise 1-1 bitmişti . Buca'nın en etkili oyuncusu bu sezon 15 maçta 12 kez fileleri sarsan Yasin Öztekin. Menemen'in en golcü ismi ise 6 kez gol sevinci yaşayan takımın stoperi Mazlum Demir.