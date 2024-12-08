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Eyüpspor’un konuğu Samsun

Ligin iki formda ekibi bugün saat 13.30’da karşı karşıya gelecek. Maçı Atilla Karaoğlan yönetecek.

HABER MERKEZİ
Eyüpspor’un konuğu Samsun

Trendyol Süper Lig'de bugün Sivasspor- G.Saray mücadelesi dışında üç maç daha oynanacak. Günün ilk randevusunda ligin iki flaş ekibi Eyüpspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor, 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. 14 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor ise 29 puan topladı. Bugün ayrıca 16.00'da Kayserispor- Alanyaspor, 19.00'da da Başakşehir- Hatayspor kozlarını paylaşacak.

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