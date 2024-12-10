Tire bayram yaptı

NESİNE 3. Lig 2. Grup'ta 14. haftada Fatsaspor'u 3-2 yenerek kendi saha ve seyircisi önünde ilk kez 3 puan sevinci yaşayan Tire 2021 FK nihayet şeytanın bacağını kırdı. Karşılaşma sonunda adeta bayram sevinci yaşayan sarı-kırmızılılar, galibiyeti ise 7 Aralık'ta doğum gününü kutlayan başkan Hüma Yüksel'e armağan etti. Puan cetvelinde 11. sıradaki yerini koruyan Tire FK, hemen altındaki rakibi Nevşehir Belediyespor ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Galibiyet sevincini ilk önce taraftarı ardından da soyunma odasında teknik ekip ve yöneticilerle kutlayan futbolcular ise önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacakları Uşakspor karşılaşmasından da puan veya puanlarla döneceklerini belirttiler. Son derece kritik bir galibiyet elde ettiklerini belirten Başkan Hüma Yüksel, "Ligin ilk devresinin bitmesine 1 hafta kala evimizde aldığımız galibiyetle artık kötü günlerin geride kaldığına inanıyorum. Terinin son damlasına kadar her şeyini veren futbolcularımızı kutluyorum" dedi.