Hakemlik sistemi değişecek

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Spor Zirvesi'nde Türk futbolu için 5 önemli projesini açıkladı. Hacıosmanoğlu'nun en önemli projesi ise Türk futbolunda büyük tartışmalara yol açan hakemlik sisteminde yapılacak düzenleme oldu. Hacıosmanoğlu, "Saha içi adil rekabeti tesis etmek amacıyla hakemlik sisteminin yeniden açıklanması projelerimizden biri. Bu projenin iki ayağı var. İlk ayağında performans değerlendirme, hakem atamaları ve şeffaf yer alma. İkinci ayağında ise kurumsal yapılanma mevcut. Avrupa'daki modellerin incelenmesi sonrası Kulüpler Birliği'ne anlatıldı" dedi.

"UEFA AÇIK ÇEK VERDİ"

"HARCAMA limiti uygulaması beklenen sonucu vermedi" diyen Hacıosmanoğlu, "Futbol gelişim fonu kurmayı planlıyoruz. Kulüplerden kesilen cezalardan ve transferlerden elde edilecek fonlardan oluşacak. Bu fonu gençlik geliştirme faaliyetlerinde kullanacağız. UEFA bu konularda destek olmak için açık çek verdi" ifadelerini kullandı.

"KISIR ÇEKİŞMELERLE YOL ALAMAYIZ"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunu yönetmeye, Türk futbolunun adaletli yönetilmesi gerektiğine inanarak aday oldum. Yolumuz uzun, yılmadan yürümeye devam edeceğiz. Duramayız, kısır çekişmelerle yol alamayız. Devletimizin yaptığı modern stadyumlarda birlikte teknolojinin nimetlerinden yararlanarak, yeni gelişmelere ayak uydurmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

OYUNCULARA STANDART SÖZLEŞME GELİYOR

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Kulüpler Birliği'ne geçen hafta sunduğumuz projelerin 5 ana başlıkta sınıflandırabiliriz. Bunlardan ilki standart sözleşme. Oyuncularla birden fazla sözleşme imzalanan çarpık düzen yerine tek bir sözleşme mantığını devreye alacağız. Vadesi geçmiş borç kontrolü, futbolun kanayan yaralarından biridir. Kulüplerimizin mali durumları daha kötüleşmeden transferlere kontrol getirmek istiyoruz" dedi.