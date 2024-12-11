Manisa’da değişim vakti

MANİSA Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Emre Hasgör, Manisaspor ve Manisa FK özelinde gündemdeki konuları ele almak için bir toplantı gerçekleştirdi. Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, iki kulüp arasında beraber bir yol haritası çizileceği mesajı verildi. Başkan Yasemin Buket Aktan, yaptığı açıklamada Manisa futbolunun geleceği için ellerini taşın altına koyduklarını ifade ederken, "Marka değeri olan futbol takımlarımızın geleceği, yapılabilecek iş birlikleri ve bundan sonraki sürecin ne şekilde ortaklaşa yürütülebileceği üzerine konuştuk. Hem Manisa futbolunun hem de Türk futbolunun marka değeri açısından bu süreci önemli görüyoruz. Çok hassasiyetle yürüttüğümüz bir süreç var. Bu sürecin sürdürebilir olması için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılacak" dedi.

ANLAŞMADA DETAYLAR KALDI

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Emre Hasgör de bu görüşmeleri Manisaspor adına yaptığını belirtirken, "Manisa futbolunun marka değerini artırmak için bu görüşmeleri yaptık. Sosyal medyada çok alakası olmayan rakamlar geçti. Satıldı, satılmadı kelimesi de çok doğru bir kelime değil. Aslında futbol bir mal değil, ticaret değil. Ortada bir spor organizasyonu var. Bu organizasyon Manisalıların olduğu, Manisalıların teslim alacağı bir organizasyon olacak. Konuşmamız gereken, üzerinde uzlaşmamız gereken bazı detaylar var. Manisa futbolunda bir değişimin heyecanı var" ifadelerini kullandı. Ayrıca siyah-beyazlıların Noran İnşaat'a devredileceği ve Manisaspor ismiyle yoluna devam edeceği de geleh haberler arasında yer alıyor.

KEMAL ÖZDEŞ İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

MANİSA FK hareketli saatler yaşıyor. Yönetimsel olarak yeni bir adım atmanın eşiğinde olan siyah-beyazlılar teknik direktör konusunda

da gelişmeler yaşadı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Manisa temsilcisinde yeni hoca belli oldu. Manisa FK, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile prensip anlaşmasına vardı. Son olarak Kasımpaşa'da görev yapan 54 yaşındaki çalıştırıcı, kariyerinde Yeni Malatyaspor, Göztepe, Karşıyaka, Balıkesirspor ve Manisaspor gibi takımları da çalıştırdı.