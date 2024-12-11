Üstündağ, Doğan’a seslendi

TÜRKİYE Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Üstündağ, bir yıl önce Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile yaptıkları görüşmede Trabzon'a bir voleybol takımı kurulması için söz aldıklarını belirterek, "Kendisine 'Voleyboldan vazgeçme' dedik. Seçim sürecinde bizi destekledi mi, desteklemedi mi bilmiyorum. Ama bugün buradan bir kez daha söylüyorum: Sayın Başkan, sözünüzün arkasında durun. Trabzon'a voleybol takımı kuracaktınız, hala kurmadınız. Burada bir kez daha sizden söz alıyorum. Bu konunun takipçisi olacağım ve gerekirse hesap sormak için bizzat Trabzon'a geleceğim" dedi. Üstündağ, "Türk sporunu bu kadar seven, Türk sporunun bu kadar içinde olan bir Cumhurbaşkanı'na sahibiz. 2026 Avrupa Şampiyonası'nı Başkan Erdoğan'ın destekleriyle aldık" dedi.