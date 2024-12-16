Bodrum’un nöbetçi silahı Dimitrov

TRENDYOL Süper Lig'de 7 maçlık aranın ardından 3 puana uzanan Sipay Bodrum FK'nın Sivasspor galibiyetinde başrolü Bulgar hücumcu Zdravko Dimitrov oynadı. İlk yarı skor 0-0 eşiklikle tamamlanırken, ikinci devrenin başında Rumen forvet George Puscas'ın yerine oyuna dahil olan 26 yaşındaki forvet rakibin kilidini açtı. Dimitrov, sahaya girdikten 5 dakika sonra Taulant Seferi'nin attığı golün asistini yaptı. Hücuma katkısı devam eden 1998 doğumlu kanat oyuncusu, 76. dakikada ise bu kez fileleri havalandırarak galibiyetin perçinlenmesini sağladı. Bu sezonki gol sayısını 2'ye yükseltip, 2 kez asist yapan Bulgar futbolcu, Teknik Direktör Volkan Demirel'in de gözüne girmiş oldu. Demirel'in 22 Aralık'ta deplasmanda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında Dimitrov'u ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor.