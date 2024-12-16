Manisa FK’dan 7 maç sonra ilk

TRENDYOL 1. Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'nü 1-0 mağlup eden Manisa FK, 7 maç sonra deplasmanda kalesini gole kapattı. Son olarak ligin 3. haftasında İstanbul'da Karagümrük karşısında 2-0'lık galibiyet elde eden siyah-beyazlılar ardından Kocaelispor, Boluspor, Iğdır FK, Pendikspor, Keçiörengücü, Amed FK ve Çorlu 1947 deplasmanlarında toplam 16 gol yedi. Bu periyotta ligde 5 yenilgi alan ve tek galibiyet elde eden Ege ekibi, kupa da da 3. Lig ekibi Çorlu'ya 4-2'lik skorla mağlup olarak elenmişti. Ankaragücü karşısında tek golle galip gelerek beyaz bir sayfa açan Manisa FK, hafta içinde yoğun bir gündeme girecek. Yönetimin istifasının ardından, Manisaspor ile birleşme işlemlerinin hızlanması beklenirken, Teknik Direktör Kemal Özdeş'in Manisa temsilcisiyle el sıkışması bekleniyor.